"Wir brauchen strategische Geduld mit Russland. Diese Strategie, diese Verhandlungstaktik Russlands erinnert mich an den ehemaligen Außenminister der Sowjetunion, der drei Dinge gesagt hat. 'Erstens, erst mal die maximale Forderungen stellen. Nicht einfach nur was fragen oder um etwas bitten, sondern einfach etwas fordern, was dir vorher nicht gehört hat. Zweitens, ein Ultimatum stellen und drittens, keinen Zentimeter nachgeben bei Verhandlungen. Denn es wird immer im Westen irgendwelche Leute geben, die dir was anbieten werden, was du vorher nicht hattest. Das heißt, nach diesen Gesprächen würdest du ein Drittel oder die Hälfte dessen haben, was du gefordert hast.' Das hat er damals gesagt, und das müssen wir bedenken.