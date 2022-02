Die Separatisten im Osten der Ukraine hatten bereits am Freitag mit der Evakuierung der lokalen Bevölkerung in Richtung russischer Grenze begonnen. Grund seien ukrainische Aggressionen. Gleichzeitig rief der Chef der Aufständischen im Gebiet Donezk, Denis Puschilin, zur Generalmobilmachung auf. "Ich appelliere an alle Männer der Republik, die in der Lage sind, eine Waffe in der Hand zu halten, sich für ihre Familien, ihre Kinder, ihre Frauen, ihre Mütter einzusetzen."