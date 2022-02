Indes will Außenministerin Annalena Baerbock (Die Grünen) in der Ukraine Zweifel an der Bündnistreue Deutschlands ausräumen. Sie werde "noch einmal unmissverständlich deutlich machen, wo wir stehen: als Partner der Ukraine in EU, Nato und (der Gruppe von sieben führenden Wirtschaftsnationen) G7 ohne Wenn und Aber zur territorialen Integrität des Landes und an der Seite der Menschen in der Ukraine", erklärte die Grünen-Politikerin vor ihrem zweitägigen Besuch in der Ukraine.