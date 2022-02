Mit Diplomatie hat es nichts zu tun, was in den vergangenen Tagen und Stunden aus den Separatistengebieten in der Ostukraine an die Öffentlichkeit dringt, meist über Social-Media-Kanäle. Auch seriöse Quellen kommen kaum hinterher, die Menge an Falschmeldungen zu relativieren, ehe im Netz bereits ein Schuldiger gefunden ist und die Stimmung entsprechend kippt.