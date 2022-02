Angesichts der Spannungen mit Russland hat Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht am Montag angekündigt, dass Deutschland 350 weitere Soldaten nach Litauen entsenden will. Die Bundeswehr führt in dem Baltenstaat seit fünf Jahren den Einsatz eines Nato-Gefechtsverbands und stellt etwa die Hälfte der stationierten 1.200 Soldaten. Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Belarus.



Quelle: dpa