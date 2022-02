Als Reaktion auf die russischen Manöver bringen sich die US-Amerikaner in Rumänien in Stellung. Dort kamen die ersten Konvois der US-Armee mit Militärtechnik an. Bilder des rumänischen Verteidigungsministeriums zeigten Radschützenpanzer vom Typ Stryker am rumänisch-ungarischen Grenzübergang Nadlac. Die Transporte sollen am frühen Freitagmorgen den US-Luftwaffenstützpunkt Mihail Kogalniceanu am Schwarzen Meer erreichen. Von dort aus würden die Geräte an mehrere Militäreinheiten in Rumänien verteilt und bei Übungen eingesetzt, sagte Verteidigungsminister Vasile Dincu.