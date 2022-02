Und dies bedeute wahrscheinlich sogar mehr als ein mögliches Aus für die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland, so Trittin. Wenn Russland in Europa militärisch die Sicherheitsordnung in Frage stelle, dann seien auch alle wirtschaftlichen und politischen Beziehungen in Frage gestellt, sagte Trittin im ZDF weiter. "Das ist für Russland keine Petitesse", so Trittin.