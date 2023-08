Militäranalyse : Ukraine-Krieg - so ist die aktuelle Lage

Die überlebenden, untergeordneten Wagner-Kommandeure hielten unmittelbar nach dem Absturz eine Dringlichkeitssitzung ab, veröffentlichten jedoch keine Erklärung, was möglicherweise auf Verwirrung in ihren Reihen hindeutet. In der Zwischenzeit begannen die Behörden in einigen russischen Regionen damit, die Friedhöfe der Wagner-Gruppe abzureißen, offenbar in dem Bestreben, ihren Namen aus dem öffentlichen Gedächtnis zu tilgen.