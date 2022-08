Diese Meinung sehe er in der öffentlichen Debatte jedoch nur "sehr wenig". Kretschmer unterstellt eine "Verengung auf eine Sichtweise mit einer Argumentationslinie". Lanz hakt nach: "Nehmen Sie ernsthaft in der öffentlichen Meinung wahr, dass niemand dafür wäre, selbstverständlich zu verhandeln?" Sei das Problem nicht, dass "in Moskau jemand sitzt, der (...) all diese Bemühungen in jeder Sekunde konterkariert?"