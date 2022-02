Bereits am Tag des Kriegsausbruchs sind Hunderte Ukrainer in die direkten Nachbarländer Polen, Ungarn, Slowakei, Rumänien und die Republik Moldau geflüchtet. Zudem boten andere Staaten der Region Schutz für Geflüchtete an, darunter Tschechien. Alle bereiteten sich auch auf die Aufnahme weiterer Menschen in den kommenden Tagen vor und wollen zum Teil Aufnahmestellen direkt an der Grenze einrichten. Viele der Länder an der Ostflanke der EU waren einst Teil des von Moskau geführten Militärbündnisses Warschauer Pakt und sind jetzt Mitglieder der Nato.