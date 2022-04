Realistisch?

Möglich, aber unwahrscheinlich. Biologische Waffen träfen Freund und Feind, und würden so ihren Zweck verfehlen. Auch ein Einsatz atomarer Waffen wäre nur "in einem absoluten Extrem-Szenario" denkbar und dies, so Kühn, sei in der russischen Militärdoktrin festgelegt. Aber "sollte Putin den Vormarsch bis an die Nato-Grenze ausdehnen können, könnte dieses Risiko einer unbeabsichtigten Eskalation wieder deutlich ansteigen."