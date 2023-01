Das habe mehrere Gründe, so Richter. Zum einen sei der Abrams ein sehr schwerer Panzer. Weil er deutlich über den 60 Tonnen liegt, habe er möglicherweise Probleme, über bestimmte Brücken in Europa zu fahren. Zum anderen werde er mit Kerosin angetrieben: "Das ist nicht das, was man als Massen-Treibstoff in Europa sofort verfügbar hat." Die Logistik in der Ukraine stehe durch die vielen unterschiedlichen Waffensysteme, Ersatzteile und Munitionsarten sowieso unter einer immensen Herausforderung.