Marco Buschmann hat sich Harvard ausgesucht, um ein paar Pflöcke einzuschlagen. Am Donnerstagabend hält der deutsche Justizminister an der ältesten Universität der USA eine Rede, in der er ein großes Ziel ausgibt: "Wir werden am Ende Verfahren wegen Kriegsverbrechen vor dem Internationalen Strafgerichtshof gegen die höhere russische Führungsebene sehen", so Buschmann auf Englisch vor etwa 100 Studenten und Fachleuten.