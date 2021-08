Mehr als sieben Jahre nach der Annexion der Krim durch Russland hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Gipfel den Anspruch seines Landes auf die Halbinsel betont. Von nun an laufe der "Countdown für die De-Okkupation" der Schwarzmeer-Halbinsel, sagte Selenskyj am Montag beim ersten Gipfel der neuen "Krim-Plattform" in Kiew. Russland hatte das Gebiet 2014 nach einer militärischen Invasion gegen internationalen Protest in sein Staatsgebiet eingegliedert.