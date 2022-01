Das Wort klingt so harmlos: "Sicherheitsgarantien" fordert Russland vom Westen - und wer würde nicht gern die Sicherheit in Europa, ja in der Welt garantieren? Etwa die EU, die als Friedensnobelpreisträgerin für diese Aufgabe prädestiniert sein sollte (im aktuellen Konflikt allerdings nur an der Seitenlinie steht und ab und an "Ich will auch mitspielen!" hereinruft).