Eine Eskalation, auf die die Nato reagieren will. In den kommenden beiden Tagen treffen sich die Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister der Allianz in Brüssel. Ein lang geplantes Treffen, das durch den Konflikt eine neue Brisanz bekommen hat. Jetzt will die Nato ihre Ostflanke verstärken - die Rede ist von weiteren Battlegroups nach dem Vorbild derjenigen, die bereits seit 2017 im Baltikum und in Polen stationiert sind. Frankreich hat schon seine Bereitschaft erklärt, eine Nato-Kampfgruppe in Rumänien anzuführen.