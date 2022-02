Die Entscheidung hätten Russlands Präsident Wladimir Putin und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko beschlossen, sagte der Minister am Sonntag. Beide hatten sich am Freitag und Samstag in Moskau getroffen. Ein Manöver der beiden Länder, die an die Ukraine angrenzen, sollte am Sonntag zu Ende gehen.