In einer mehrmonatigen Recherche haben über 20 Reporter und Journalisten öffentlich-rechtlicher Sender der European Broadcast Union (EBU) Interviews und Informationen zur "Russifizierung" in den von Russland völkerrechtswidrig annektierten Gebieten in der Ukraine zusammengetragen. In zahlreichen Interviews berichten Betroffene vom brutalen Vorgehen der russischen Besatzer.



Das investigative Recherche-Netzwerk der EBU, dem auch das ZDF angehört, deckt außerdem auf, dass immer mehr Ukrainer wegen Kollaborationsverdacht angeklagt werden. Diese Verfahren sind unter Anwälten umstritten, weil die Angeklagten sich oft noch in den besetzten Gebieten befinden und in Abwesenheit verurteilt werden.