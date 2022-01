Aber in dieser Rede gibt es auch eine Passage, wo Putin gesagt hat: "Andere fällen Entscheidungen und verlangen, dass Russland diese Entscheidung mit vollzieht, obwohl es an der Vorbereitung nicht beteiligt war." Das war sicherlich damals ein Hinweis, der sich in Teilen in den letzten Jahren in dieser Form weiter fortgesetzt hat.