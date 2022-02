Mölling glaubt nicht, dass es in den nächsten Tagen zu einem Einmarsch Russlands in die Ukraine und einem Krieg der beiden Länder kommt: "Ich wüsste nicht, warum", so Mölling. Wladimir Putin würde in diesem Fall "in eine Endgame-Situation reinkommen" - doch er habe kein Interesse daran, dass der Westen Sanktionen gegen Russland verhängt.