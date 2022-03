"Die Kadyrowzy sind formal in die russischen Sicherheits- und Militärstrukturen eingebunden, de facto unterstehen sie aber nur dem tschetschenischen Machthaber Kadyrow, dem sie per persönlichem Eid verpflichtet sind", sagt Klein. Am Sonntagabend veröffentlichte Kadyrow Videos auf seinem Telegram-Kanal, die ihn und seinen Vertrauten Adam Delimchanow angeblich in der Ukraine beim Truppenbesuch zeigen. Überprüft werden kann das nicht. "Ihr Einsatz in der Ukraine ist Teil der psychologischen Kriegsführung, da die Kadyrowzy für ihre Brutalität gefürchtet sind", sagt Klein.