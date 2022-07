Umfrage zu Bundeswehr : Zustimmung zu Friedenseinsätzen hoch

Ebenfalls im Jahr 2013 beschloss die EU eine Ausbildungsmission für die malische Armee. Laut Mandatsentwurf wird sich die Bundeswehr nicht weiter an dem Training beteiligen, das zurzeit auch auf EU-Ebene ausgesetzt ist, unter anderem weil sich das Militär in den vergangenen eineinhalb Jahren zweimal an die Macht geputscht hat. Hinzu kommen Berichte über die Präsenz russischer Söldner im Land und über Gräueltaten, die mutmaßlich von der malischen Armee verübt worden sind.



Allerdings soll die bereits laufende Ausbildung von Spezialkräften im Nachbarland Niger durch etwa 230 Bundeswehrsoldaten im Rahmen des EU-Einsatzes fortgeführt werden. Damit soll der Kampf gegen den grenzüberschreitenden Terrorismus in der gesamten Sahel-Zone unterstützt werden. Maximal 300 Soldaten sollen daran teilnehmen. Bisher lag die Obergrenze für EUTM bei 600 Soldaten. Auch Frankreich will seine Militärmission im Sahel künftig verstärkt vom Niger aus führen.