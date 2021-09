Jung: Mit Differenz zwischen Umfragen und den wirklichen Wahlergebnissen am Ende kann man eigentlich nicht rechnen. Bei der Umfrage geht es um einen Zeitpunkt einige Zeit vor der Wahl, der betrachtet wird, und dabei geht es lediglich um eine Wahlabsicht. Die Wahl ist dann ein Zeitpunkt danach, der neu zu betrachten ist und bei dem es um tatsächliches Wahlverhalten geht, nachdem ein Entscheidungsfindungprozess zum Ende gekommen ist. Was wir aber feststellen, ist eine hohe Volatilität, die über Jahrzehnte gewachsen ist. Das heißt, die Bindung von Wählern an eine bestimmte Partei ist nicht mehr in dem Maße vorhanden, wie sie es früher mal war.