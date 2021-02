Politik streitet über besseren Mieterschutz

So wie Doris Koch. Die Künstlerin wohnt in einem Haus in Berlin Mitte, das 2017 verkauft wurde. Alle Mietwohnungen wurden in Eigentum umgewandelt, Sanierungsarbeiten begannen: Ausbau der Dachgeschosse, neue Fassade, Aufzüge und Balkone. Zu Anfang wurde den Mietern Geld geboten, wenn sie freiwillig ausziehen.