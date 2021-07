... leitet die Arbeitsgruppe Nachhaltiges Ressourcenmanagement und globaler Wandel am Berliner Klimaforschungsinstitut MCC (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change). Sie war Leitautorin des IPCC-Sonderberichts über 1,5°C globale Erwärmung. Sabine Fuss hat internationale Wirtschaftswissenschaften studiert, über den Energiesektor promoviert und eine Professur an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Bildquelle: MCC