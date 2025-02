Umweltschutz in Europa: Sind wir auf Kurs?

In einigen Bereichen des Umweltschutzes ist die Europäische Union auf Kurs, in anderen gibt es jedoch Nachholbedarf, will man das Ziel eines "guten Lebens innerhalb der planetaren Grenzen" erreichen. Zu diesem Ergebnis kommt die Europäische Umweltagentur (EEA) in ihrem aktuellen "Monitoring report on progress towards the 8th EAP objectives - 2024 edition"