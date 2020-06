Der Ort für den Aufbruch in eine neue Weltordnung war mit Bedacht gewählt. Die Gedenkhalle für die Kriegsveteranen in San Francisco unterstrich, was die Unterzeichner der Charta der Vereinten Nationen - der UN-"Verfassung" - am 26. Juni 1945 nach zwei Weltkriegen nicht mehr wollten: Eine Welt im Trümmern und Millionen Tote und Verletzte.