Woher also die Hoffnung nehmen? Zum Beispiel aus der globalen Covid-19-Pandemie. Noch nie zuvor wurden und werden Hilfsgelder in derart ungezählter Milliardenhöhe in die Wirtschaft gepumpt. Für Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, die Chance, damit vor allem den Umstieg in eine globale, "grüne" Wirtschaft zu finanzieren.