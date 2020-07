Christoph Heusgen: Sie können die Themen, die aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Präsidentschaft - in dem Fall aus der Sicht Deutschlands - wichtig sind, auf die Tagesordnung bringen. Und für uns sind das Themen, die sehr viel mit Konfliktverhütung zu tun haben und sehr viel mit der Frage zu tun haben, was führt denn zu Konflikten? Und so werden wir in diesem Monat neben dem Thema Gesundheit und Pandemien auch die Themen Menschenrechte, das Thema sexuelle Gewalt in Konflikten und das Thema Klimawandel und Sicherheit auf die Tagesordnung bringen. Das sind alles Faktoren, die zu Konflikten führen können. Und damit soll sich der Sicherheitsrat beschäftigen.