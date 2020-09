Außenminister Heiko Maas zeigte sich erfreut über die Libyen-Resolution des UN-Sicherheitsrates.

Quelle: ap

Alle internationalen Akteure sollten diese Entscheidung des Sicherheitsrats ernst nehmen und endlich das UN-Waffenembargo umfassend respektieren, so Maas. Allerdings sind in dem UN-Beschluss keine neuen Sanktionen bei Verletzung der Verpflichtungen enthalten, womit ein Druckmittel zu ihrer Einhaltung fehlt.



Seit Jahren werden bereits bestehende Sanktionen für Konfliktparteien bekräftigt. In Libyen kämpft der abtrünnige General Chalifa Haftar gegen die Regierung in Tripolis. Beide Seiten werden bisher von ausländischen Regierungen wie der Türkei, Russland oder den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt. Der Sicherheitsrat ist besorgt über die "wachsende Verwicklung ausländischer Söldner in Libyen".