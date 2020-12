Der Rückgang des CO2-Ausstoßes um sieben Prozent in diesem Jahr habe nur "vernachlässigbare Auswirkungen", erklärte das UN-Umweltprogramm (Unep) am Mittwoch. Ohne eine rasche Abkehr von fossilen Brennstoffen seien die Ziele des Pariser Klimaabkommens nicht mehr zu erreichen. [Wie es um den Klimaschutz in Deutschland steht, lesen Sie hier.]