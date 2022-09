Der UN-Generalsekretär sprach auch die Sahelzone an, in der Unsicherheit und terroristische Aktivitäten in alarmierendem Ausmaß zunähmen, während der Bedarf an humanitärer Hilfe steige. In Syrien herrschten nach wie vor Gewalt und Elend. Gleichzeitig fehlten den Vereinten Nationen rund 32 Milliarden US-Dollar für die humanitäre Hilfe, beklagte Guterres.