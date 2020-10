UN: Naturkatastrophen fast verfünffacht

Es gehe vielmehr auch darum, "nachhaltiger und damit stärker aus dieser Krise hervorzugehen und so eben auch besser auf künftige Krisen vorbereitet zu sein". Merkel räumte ein, dass nachhaltige Politik in Pandemiezeiten "nicht unbedingt einfacher" geworden sei. In jeder Krise liege aber auch eine Chance, sagte sie. Die gegenwärtige Krise könne "gerade auch unter dem Aspekt allgemeiner Krisenresilienz - also Widerstandsfähigkeit - unseren Blick für die Notwendigkeit von mehr Nachhaltigkeit schärfen".