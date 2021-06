Ungarns Parlament billigt "homophobes" Gesetz

Das ungarische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das Aufklärung über Homosexualität an Schulen verbietet. Das Gesetz sieht auch ein Verbot von Büchern, Filmen und anderen Inhalten vor, die sich an Kinder und Jugendliche wenden und in denen Sexualität dargestellt wird, die von der Heterosexuellen abweicht. Die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán möchte also Homosexualität für unter 18-Jährige faktisch unsichtbar machen.