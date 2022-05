Ungarns Russland-Politik : Wie Orban die EU erpressen will

Orbans erste Verordnung: Eine Sonderabgabe, die vor allem ausländische Unternehmen trifft. Dank Ausnahmezustand kann er nun weiter per Dekret und am Parlament vorbei regieren - so geht es schon seit Beginn der Corona-Pandemie. Seit 1989 hatte niemand in Ungarn so viel Macht wie er. "Das Ausnahmerecht ist das neue Normal", meint Emese Pasztor, Juristin bei der Bürgerrechtsorganisation Tasz. Orban schätze den Komfort, seine Maßnahmen ohne Debatte und Zeitverlust mit einem Federstrich durchsetzen zu können.