Ungarn ist nach Angaben seines Regierungschefs Viktor Orban zur Zahlung russischer Gaslieferungen in Rubel bereit. "Wir sehen kein Problem darin, in Rubel zu bezahlen, wenn es das ist, was die Russen wollen, werden wir in Rubel bezahlen", sagte Orban am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Budapest nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Damit stellte er sich gegen die Haltung der restlichen EU-Länder, die eine entsprechende Forderung aus Moskau abgelehnt hatten.