Und so schreckt die Regierung davor zurück, sich in der EU komplett zu isolieren: Am Rande der Wahlparty am Abend sagte der Kabinettschef von Orban, Gergely Gulyás, dem ZDF auf die Frage, ob nach Butscha Gassanktionen denkbar sind: "Ganz allein wollen wir nicht in der EU stehen" - heisst: Wenn alle anderen in der EU sich einig sind, dass Gas aus Russland sanktioniert werden soll, dann wird Ungarn kein Veto einlegen.