Der UNHCR-Bericht deckt das Jahr 2019 ab, neue Flüchtlingsbewegungen in diesem Jahr wie in Libyen sind noch nicht erfasst. Grandi ging jedoch auf die Corona-Pandemie ein, die auch die Menschen auf der Flucht bedroht. Glücklicherweise sei es in Flüchtlingsunterkünften noch nicht zu großen Corona-Ausbrüchen gekommen, erklärte Grandi. Doch die Pandemie stürze viele Geflohene in noch tiefere wirtschaftliche Not.