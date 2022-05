Die meisten der von Auszehrung betroffenen Kinder leben in Südasien. Doch auch in anderen Regionen sind die Fallzahlen Unicef zufolge teils so hoch wie nie. In Afghanistan rechne man in diesem Jahr mit 1,1 Millionen schwer mangelernährten Kindern, fast doppelt so vielen wie 2018. Am Horn von Afrika könne infolge der Dürre die Zahl der betroffenen Kinder von 1,7 Millionen auf zwei Millionen zunehmen. In der Sahelregion drohe ein Anstieg um 26 Prozent gegenüber 2018.