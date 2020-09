Kinder und Jugendliche aus ...



Norwegen

Südkorea

und den Niederlanden

... haben weltweit die besten Chancen auf ein gutes Leben. Ihre Altersgenossen in ...



der Zentralafrikanischen Republik

im Tschad

und in Somalia

... sind dagegen weltweit am schlechtesten dran.



Das zeigt ein Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des UN-Kinderhilfswerks Unicef, der in der Fachzeitschrift "The Lancet" vorgestellt wurde.