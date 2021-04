... lehrt Politik- und Verwaltungswissenschaften an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin - seit Oktober 2020. Vorher war er unter anderem an der Humboldt-Universität Berlin und an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg beschäftigt. Im Zentrum seiner Arbeit stehen Regierungsforschung, Parlamentarismus und der Vergleich politischer Systeme.

Bildquelle: hwr-berlin.de