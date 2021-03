Es war vor allem die Stunde der Union. In den Umfragen kletterte sie von 26 Prozent im März 2020 hoch auf 39 Prozent in der Sonntagsfrage im Juli 2020. In den Hintergrundrunden in Berlin wurde schon gewitzelt, wer was wird im schwarz-grünen Kabinett 2021. Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall: Am Mittwoch schreibt die Chefin des Allensbach-Instituts in der "FAZ", dass das Wählerpotential von CDU und CSU kleiner sei als das der Grünen, das sich stabil um die 30 Prozent bewege.