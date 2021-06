"Wir werden nichts versprechen, was wir nicht einhalten können", so steht es gleich in der Einleitung des Bundestagswahlprogramms von CDU und CSU. Ein Hauch von Ehrlichkeit soll da offenbar durch den Raum wehen. Und es ist ein Satz, an dem sich die Union bei der Lektüre der 139 Seiten messen lassen muss.