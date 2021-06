"Eine neue Regierung braucht auch ein Symbol - und das könnte 'FreeInterrail' sein", glaubt zumindest Martin Speer. Er und sein Kompagnon haben auch schon die Berechnung parat, was das Projekt kosten würde. Im Schnitt, so sagt die Statistik, werden in Deutschland rund 840.000 Menschen pro Jahr 18 Jahre alt. Mit Verwaltungskosten ergäbe sich eine jährliche Summe von 210 Millionen Euro: "Machbar", sagt Speer dazu. Nur zum Vergleich: Allein der Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 betrug 60,4 Milliarden - nicht Millionen.