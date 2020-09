Unterstützung erhält der Vorstoß des Unionspolitikers vom Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene. "26 Jahre nach der großen Bahnreform brauchen wir dringend eine Bahnreform 2.0", sagte der Chef der Allianz, Dirk Flege, der "Augsburger Allgemeinen". "Ein Renditeziel von sieben Prozent für das Schienennetz ist nicht mehr zeitgemäß und steht im Widerspruch zu den politischen Zielen für den Ausbau des Bahnverkehrs." Diese Profitvorgabe bremse die Bahn in der Fläche aus.



Bahnexperte Christian Böttger von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin äußerte sich im ZDF-Interview skeptisch zu der Realisierbarkeit der Klimaziele durch die Bahn. "Es sind alles Schritte in die richtige Richtung, die die Bahn da gerade macht. Aber um die Klimaziele zu erreichen, um die Verdoppelung der Fahrgastzahlen zu erreichen, muss vor allen Dingen die Infrastruktur ausgebaut werden", sagte er. Der Bund hat 86 Milliarden Euro an Steuermitteln für die Sanierung des Schienennetzes zur Verfügung gestellt.