Maubach: Na, ich hoffe, dass uns das die Brücke baut in den nächsten Winter. In der Tat sind es astronomisch hohe Summen. Es ist allerdings auch so, dass wir an den Märkten Explosionen der Energiepreise erleben. Das ist eine große Belastung für unsere Industrie, aber am Ende auch eine große Belastung für unsere Kunden, für Industriekunden. Ich sage es schon, eben auch für alle anderen Kunden. Es kommt ja auch eine große Preiswelle auf uns zu. Insofern sind das Preiserhöhungen, die sich hier indirekt, wenn Sie so wollen, schon ankündigen.