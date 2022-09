Am Morgen fanden nach Angaben des Bundesinnenministeriums Durchsuchungen in neun Bundesländern statt - allein in Nordrhein-Westfalen in 40 Objekten. Bei einem Einsatz in Köln seien Spezialeinheiten beteiligt gewesen. In Schleswig-Holstein wurden 35 Objekte durchsucht, mit Schwerpunkt in der Hansestadt Lübeck. Zwei Polizeibeamte seien bei einem Angriff eines Hundes im Kreis Segeberg leicht verletzt worden, so das Innenministerium in Kiel. Das Tier sei mit einer Schrotflinte erschossen worden.