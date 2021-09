UN-Generaldebatte in New York

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Freitag für Deutschland persönlich in der Generaldebatte sprechen. Er reist gemeinsam mit Außenminister Heiko Maas nach New York, der am Rande der Veranstaltungen an zahlreichen Treffen teilnehmen wird - auch zu den Friedensbemühungen in Libyen und zum Atomstreit mit dem Iran. Bundeskanzlerin Angela Merkel verzichtet auf einen Besuch in New York, nimmt jedoch per Videoschalte an Treffen teil.