Der Bundestag tagt im Reichstagsgebäude in Berlin.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der Bundestag will in der kommenden Woche unter größten Vorsichtsmaßnahmen beispiellose Milliardenhilfen zum Schutz von Unternehmen und Beschäftigten in der Corona-Krise beschließen. Nach einem entsprechenden Kabinettsbeschluss am Montag wollen dafür die Fraktionen am Dienstag im Reichstagsgebäude zusammenkommen.



Am Mittwoch soll dann das Plenum mit Abstandsregeln tagen, wie die dpa nach einer Besprechung der Parlamentarischen Geschäftsführer mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) erfuhr.