Finanzminister Olaf Scholz.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

In der Coronavirus-Krise will die Bundesregierung den Unternehmen mit unbegrenzten Kreditprogrammen helfen. Das sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) in Berlin.



Zuvor hatten schon der Bundestag und der Bundesrat im Eilverfahren das neue Kurzarbeitergeld gebilligt, mit dem die Folgen der Corona-Pandemie abgefedert werden sollen.